13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дрон показал взрыв старого моста в США (видео)
Снос удался только со второго раза.
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Министерство транспорта штата Иллинойс поделилось кадрами с дрона, на которых взрывается старый мост через реку Иллинойс.
Запланированному сносу моста в Ютике помешала непогода. Взрыв пришлось отложить на день, но в итоге старое аварийное строение все же рухнуло.
Новый мост, построенный поблизости, открылся еще в октябре. Он обошелся в 27,9 миллиона долларов.
Анна Лысенко