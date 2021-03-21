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13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон показал взрыв старого моста в США (видео)

Снос удался только со второго раза.

Министерство транспорта штата Иллинойс поделилось кадрами с дрона, на которых взрывается старый мост через реку Иллинойс.

Запланированному сносу моста в Ютике помешала непогода. Взрыв пришлось отложить на день, но в итоге старое аварийное строение все же рухнуло.

Новый мост, построенный поблизости, открылся еще в октябре. Он обошелся в 27,9 миллиона долларов.

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