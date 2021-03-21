Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Юрист рассказал о возможности для россиян получить выплату раз в год Для этого гражданин должен соответствовать ряду требований
Фоторепортажи
30Финалисты Профессионального конкурса Sony World Photography Awards 2021
12В Москве побит исторический рекорд тепла
17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кенгуру совершили «набег» на газоны австралийского города

Это проиходит все чаще.

Жители австралийского города Манджера делятся видео стаи кенгуру, которая «оккупировала» местные газоны.

Животные гуляют, едят, отдыхают и спят на траве у жилых домов, совершенно не опасаясь людей и собак.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам горожан, дома в этом районе появились недавно. Ранее же кенгуру были полноправными хозяевами местности. Сейчас у животных попросту отняли среду обитания — пригород Манджеры быстро застраивают.

Это не первый подобный случай, когда кенгуру вынужденно адаптируются к городскому пространству. В июле 2018 года международные СМИ облетели кадры кенгуру, пасущихся в парках и на футбольных полях Канберры. Животные потянулись к городским газонам в поисках еды.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Глава Пензенской области подозревается в получении взятки
Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в Сибири (видео)
Аналитики сочли, что рубль может побить годовой рекорд падения
Порошенко назвали организатором беспорядков в Киеве
На Кубе упал и взорвался метеорит (видео)
В Китае нашли золотую маску возрастом 3 тысячи лет
Gnezdo.ru
Почему не надо часто менять моторное масло?
Важное заявление Зеленского
Важное о вакцине Спутник-V. Россиянам стоит знать
Сколько и за что будут платить водители в 2021-м
Новости партнеров
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Байден снова высказался в адрес Путина
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Янукович назвал имена виновных в ситуации с Крымом и Донбассом
Авто
Cadillac из «Крестного отца» выставили на продажу Уникальный автомобиль рассчитывают продать за 100 тысяч долларов
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Причины, по которым Шейнина больше нет на Первом канале
Люди пустили бездомную кошку на ночь домой - утром их ожидал сюрприз
Дети
13-летний сын Полины Гагариной выглядит ровесником звездной мамы Певица показала новое фото с наследником
Дом
60 млн за двушку в доме, где жил Александр Солженицын
7 удачных примеров оформления узкой прихожей
6 ошибок в интерьере, которые мешают вам отдыхать дома
Убираем зимние вещи так, чтобы они радовали и в следующем сезоне
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь