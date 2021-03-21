17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кенгуру совершили «набег» на газоны австралийского города
Это проиходит все чаще.
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Жители австралийского города Манджера делятся видео стаи кенгуру, которая «оккупировала» местные газоны.
Животные гуляют, едят, отдыхают и спят на траве у жилых домов, совершенно не опасаясь людей и собак.
По словам горожан, дома в этом районе появились недавно. Ранее же кенгуру были полноправными хозяевами местности. Сейчас у животных попросту отняли среду обитания — пригород Манджеры быстро застраивают.
Это не первый подобный случай, когда кенгуру вынужденно адаптируются к городскому пространству. В июле 2018 года международные СМИ облетели кадры кенгуру, пасущихся в парках и на футбольных полях Канберры. Животные потянулись к городским газонам в поисках еды.
Анна Лысенко