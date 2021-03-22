18:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоопарке Австралии на свет появился необычный желтый вомбат
Девочку назвали Медовой булочкой
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Сотрудники зоопарка Ballarat Wildlife Park в австралийском штате Виктория поделились в соцсетях радостной новостью. Совсем недавно там на свет появился новый детеныш вомбата с очень яркой внешностью.
Дело в том, что новорожденная девочка оказалось не серой, как ее сородичи, а
Подходящее имя было выбрано всего за несколько дней. Желтого вомбата общим голосованием назвали Хани Бан (в переводе с английского Honey Bun — медовая булочка).
Куратор заповедника Джулия Леонард отметила, что уже с первых дней Хани Бан стала настоящей звездой зоопарка и всеобщей любимицей, но посетителям малышку еще не показывали. Перед тем как выйти в свет, она должна немного подрасти и набраться сил, пишет Daily Mail.
Екатерина Гура