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18:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

В зоопарке Австралии на свет появился необычный желтый вомбат

Девочку назвали Медовой булочкой

Сотрудники зоопарка Ballarat Wildlife Park в австралийском штате Виктория поделились в соцсетях радостной новостью. Совсем недавно там на свет появился новый детеныш вомбата с очень яркой внешностью.

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Дело в том, что новорожденная девочка оказалось не серой, как ее сородичи, а ярко-желтой. Появление на свет такого необычного зверька стало настоящей сенсацией, и сотрудники зоопарка объявили в соцсетях конкурс на самое лучшее имя для малышки.

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Подходящее имя было выбрано всего за несколько дней. Желтого вомбата общим голосованием назвали Хани Бан (в переводе с английского Honey Bun — медовая булочка).

Куратор заповедника Джулия Леонард отметила, что уже с первых дней Хани Бан стала настоящей звездой зоопарка и всеобщей любимицей, но посетителям малышку еще не показывали. Перед тем как выйти в свет, она должна немного подрасти и набраться сил, пишет Daily Mail.

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Екатерина Гура

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