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18:59 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Любопытный щенок ворвался в прямой эфир и умилил зрителей

Весь стендап журналиста резко отошел на второй план.

В США любопытный щенок неожиданно ворвался в репортаж о погоде — и мгновенно стал его звездой. Журналист канала Fox 5 Боб Барнард в прямом эфире рассказывал о похолодании в Северной Вирджинии и совершенно не ожидал, что его напарником по этому выпуску станет собака.

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«Забудьте о людях, с которыми мы разговаривали раньше. Я хочу поближе познакомиться с этой собакой», — сказал в эфире Барнард. Однако поймать шустрого малыша у него получилось не сразу, что еще больше развеселило зрителей эфира.

Через минуту в репортаж попала и хозяйка питомца, которая внесла ясность в происходящее. По ее словам, щенок неожиданно перепрыгнул через забор их участка и побежал в сторону дороги, где и встретил съемочную группу. Теперь малыш — местная знаменитость!

А у вас есть кошка или собака? Заполните анкету о своем питомце и получите бесплатный доступ к консультациям ветеринаров.

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