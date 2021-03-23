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14:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

День рождения «ОК»: как произошло самое популярное слово в мире

23 марта свой день рождения отмечает выражение «ОК». Мы используем его постоянно, но мало что знаем о самом популярном слове нашего времени. Вот 5 главных гипотез о его происхождении.

Появилось как шутка

Считается, что выражение «O.K.» впервые употребили 23 марта 1839 года в газете Boston Morning Post. В то время в моду вошли аббревиатуры. Их создавали повсеместно из многих широко употребляемых выражений. Например, какое-то время употреблялось сокращение OW от слов all right, означающее «все в порядке», «конечно», «все подходит».

Шутливое выражение «O.K.» появилось в сатирической колонке, в которой высмеивали малограмотность. Это сокращение написанного с ошибками выражения оll korrekt (правильно: all correct), означающего «все правильно».

Политическое происхождение

Американские демократы не согласны с этой версией происхождения «ОК» и предлагают свою. Представители партии утверждают, что «ОК» произошло от названия их клуба The Democratic OK Club. ОК в данном случае — это сокращенное название города Old Kinderhook, где родился тогдашний президент США Мартин Ван Бюрен. Будущий президент использовал это слово в своей предвыборной кампании, призывая: «Голосуй за ОК».

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Мартин Ван Бюрен

Все из-за печенья

В 1960-х годах лингвист Аллен Рид предложил еще несколько версий происхождения «ОК». Согласно одной из гипотез, «ОК» стало популярным одновременно с появлением армейского печенья Orrin Kendall, которое выпускалось во время Гражданской войны в США. Оррин Кендалл был пекарем из Чикаго. Вместе с другими городскими пекарями он трудился над сухим пайком для Армии Союза.

Не забудьте о телеграфе

Рид также предположил, что «ОК» — это сокращение телеграфного термина «открытый ключ». Телеграфными ключами называли переключающие устройства, которые использовались в основном для передачи знаков азбуки Морзе.

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Из Европы

Многие историки языка утверждают, что «ОК» намного древнее, чем кажется, а аналоги этого сокращения есть во многих европейских языках. Например, в греческом «ola kala» означает «все хорошо», то же самое на латыни звучит как «omnia correcta», а финны говорят «oikea» — «правильно».

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