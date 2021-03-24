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15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Шотландии электрокары начали заряжать от приливов

Это первая подобная заправка в мире.

Компания Nova Innovation разработала и установила на шотландском острове Йелл уникальную зарядную станцию для электроавтомобилей, которая работает за счет энергии приливов.

Питается эта станция от приливного четырехтурбинного массива Nova Innovation Shetland Tidal Array, установленного между островами Йелл и Анст, пишет CNBC.

По данным Европейской ассоциации энергии океана, приливная энергетика имеет большой потенциал, но в настоящее время не используется должным образом и только начинает осваиваться. Шотландская зарядная станция для электрокаров пока единственная в своем роде, но в компании в будущем намерены наладить массовое производство таких пунктов.

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Известно, что экологичную заправку установили за счет транспортного управления Transport Scotland, как часть программы по охране окружающей среды.

Екатерина Гура

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