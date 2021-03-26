10:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Многодетное семейство леопардов из Приморского края попало в фотоловушку
Специалисты называют редкие кадры настоящей удачей.
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Фотоловушка в Приморском крае запечатлела уникальные кадры многодетного семейства дальневосточных леопардов.
Видео получили специалисты национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае, сообщает официальный сайт парка.
Взрослая пятнистая хищница, опознанная как Leo
С кем именно встретилась хищница, осталось загадкой, но ученым стало известно, что с Leo
Детеныши леопарда попадают в объективы фотоловушек редко, потому что их матери очень осторожны, говорят в парке. Поэтому встреча с многодетным семейством оказалась настоящей удачей.
Анна Лысенко