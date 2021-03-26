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10:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Многодетное семейство леопардов из Приморского края попало в фотоловушку

Специалисты называют редкие кадры настоящей удачей.

Фотоловушка в Приморском крае запечатлела уникальные кадры многодетного семейства дальневосточных леопардов.

Видео получили специалисты национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае, сообщает официальный сайт парка.

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Взрослая пятнистая хищница, опознанная как Leo 117 °F, и трое её детенышей спокойно отдыхали на горе в северной части нацпарка. Позже самка заметила какое-то движение за кадром и отправилась на разведку, оставив малышей «под присмотром» камеры. Вскоре котята тоже заметили неизвестного гостя. Они внимательно и даже немного испуганно наблюдали за матерью.

С кем именно встретилась хищница, осталось загадкой, но ученым стало известно, что с Leo 117 °F и ее котятами все в порядке: недавно они снова попали в фотоловушку.

Детеныши леопарда попадают в объективы фотоловушек редко, потому что их матери очень осторожны, говорят в парке. Поэтому встреча с многодетным семейством оказалась настоящей удачей.

Анна Лысенко

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