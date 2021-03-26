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11:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ступень ракеты Falcon 9 устроила «световое шоу» над Сиэтлом

Она «застряла» на орбите больше, чем на три недели, и сгорела в атмосфере только сейчас.

Жители Сиэтла в США были напуганы крупным «метеоритом», оставившим горящие полосы в атмосфере над городом в ночь на 26 марта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вскоре оказалось, что «световое шоу» устроил не небесный камень, а вторая ступень ракеты Falcon 9. Это подтвердила Национальная метеорологическая служба Сиэтла.

Компания Space X запустила ракету для вывода на орбиту 60 спутников Starlink еще 4 марта. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Но второй ускоритель «застрял» на орбите и вошел в атмосферу спустя три недели, раскололся на несколько частей и сгорел.

Горящая ракета была видна от Сиэтла до Кэннон-Бич в Орегоне, сообщают американские СМИ. Наземного ущерба обломки не нанесли — по всей видимости, весь ускоритель сгорел в воздухе.

Анна Лысенко

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