11:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ступень ракеты Falcon 9 устроила «световое шоу» над Сиэтлом
Она «застряла» на орбите больше, чем на три недели, и сгорела в атмосфере только сейчас.
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Жители Сиэтла в США были напуганы крупным «метеоритом», оставившим горящие полосы в атмосфере над городом в ночь на 26 марта.
Вскоре оказалось, что «световое шоу» устроил не небесный камень, а вторая ступень ракеты Falcon 9. Это подтвердила Национальная метеорологическая служба Сиэтла.
Компания Space X запустила ракету для вывода на орбиту 60 спутников Starlink еще 4 марта. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане. Но второй ускоритель «застрял» на орбите и вошел в атмосферу спустя три недели, раскололся на несколько частей и сгорел.
Горящая ракета была видна от Сиэтла до
Анна Лысенко