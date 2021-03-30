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День в истории: 2 апреля
Открытие первого монетного двора в США, проведение ходовых испытаний на «Титанике» и другие события, которые произошли в этот день в разные годы.
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2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии». А спустя ровно год был подписан Договор «О Союзе Беларуси и России», который дал новый импульс процессу всеобъемлющей интеграции двух государств.
Ежегодное празднование Дня единения в обоих государствах сопровождается различными официальными и торжественными мероприятиями. Для представителей органов власти организовывают лекции и собрания. В школах учителя проводят классные часы, посвященные Дню единения народов России и Белоруссии, а по телевидению показывают передачи, связанные с историей государств.
Сегодня, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена, во многих странах мира празднуется Международный день детской книги. Его празднование установлено в 1967 году по инициативе и решению Международного совета по детской книге. Таким образом учредители праздника решили подчеркнуть важную роль детской книги в воспитании и интеллектуальном развитии юных читателей.
Обычно к этому дню во многих странах приурочивают проведение Недели детской и юношеской книги. Проводят конкурсы, выставки, конференции и фестивали, посвященные лучшим книгам мира и показывают спектакли по детским книгам. Организаторы обычно стараются сделать программу праздника яркой и запоминающейся.
В 1792 году в этот день в США был основан первый монетный двор. Он расположился в Филадельфии, бывшей в тот момент столицей Соединенных Штатов. На сегодняшний день этот монетный двор является единственным производителем американских банкнот. В его задачу входит обеспечение страны необходимым количеством монет.
2 апреля 1833 года вышло в свет полное издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» в одном томе. До этого роман выходил отдельными выпусками, содержащими каждый одну главу (так называемое «поглавное издание»). Отрывки из него печатались также в журналах и альманахах. Выход каждой главы становился большим событием в русской литературе того времени. Первая глава произведения была опубликована в 1825 году.
Александр Пушкин работал над этим романом в стихах свыше семи лет. Работу над ним Пушкин называл подвигом — из всего своего творческого наследия только «Бориса Годунова» он характеризовал этим же словом. В произведении на широком фоне картин русской жизни показана драматическая судьба представителей русского дворянства первой четверти XIX века.
Ровно 109 лет назад начались ходовые испытания лайнера «Титаник» на восточном побережье острова Ирландия. Изначально планировалось, что испытания будут проходить 1 апреля, но
Ходовые испытания продлились почти целый день. Главной целью было проверить возможность «Титаника» развивать ход, а также его маневренные характеристики. В 18:30 огромный лайнер наконец вернулся в Белфаст. Представитель британского Министерства Торговли выдал официальную бумагу, которая разрешала эксплуатацию судна в течение одного года, и с этого момента «Титаник» официально вступил в строй как флагманский лайнер «Уайт Стар Лайн».