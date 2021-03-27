Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
26Body Worlds
11Барселона во время гражданской войны в Испании
12:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли микробы, невидимые для иммунной системы

К счастью, они не опасны.

Источник: AP 2020

Бактерии, найденные на большой глубине в Тихом океане, настолько чужды людям, что наша иммунная система их даже не замечает.

Читайте также
Российские ученые опровергли миф о влиянии вакцины от коронавируса на ДНК

Странные микроорганизмы обнаружили иммунологи из США. Они собирались проверить один из классических тезисов иммунологии, согласно которому иммунная система человека эволюционировала, чтобы защищать наш организм от любых микробов.

Чтобы узнать, так это или нет, ученым нужно было найти микроорганизмы, с которыми млекопитающие никогда не сталкивались, говорится в исследовании, опубликованном в Science Immunology. Исследователи взяли образцы на глубине почти 2 км в центральной части Тихого океана в районе Кирибати. Это самая глубокая, древняя, удаленная и защищенная часть океана, говорят морские экологи, куда не заплывают даже киты.

Подводный робот собрал образцы донных отложений, воды, морских губок и звезд. Найденные в них бактерии затем культивировали в лаборатории и заставили взаимодействовать с иммунными клетками мышей и человека, взятыми из костного мозга.

К своему удивлению, ученые обнаружили, что 80% микробов, в основном принадлежащих к роду Moritella, остались для иммунных клеток незамеченными.

Тем самым иммунологи опровергли классический тезис об универсальности иммунной системы. Оказывается, что она учится реагировать только на те опасности, с которыми соприкасается.

Исследователи успокоили: несмотря на «невидимость», найденные глубоководные бактерии не представляют никакого риска заражения для людей.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
В России выявили 8 885 случаев коронавируса за сутки
Раскрыта афера на миллиард рублей при продаже билетов в театры
Аномальное тепло ожидается в нескольких регионах в ближайшие дни
Экс-директор CDC заявил о созданном в лаборатории коронавирусе
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира
Борьбы будет много, голов мало: Россия сыграет со Словенией
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Роднина назвала самую яркую фигуристку в одиночном катании
Телевизор "убил" пять человек под Тамбовом
Товары для дома
Дом в доме: обустраиваем современную детскую комнату
Как снизить шум за компьютером и работать с комфортом
Как поддерживать в доме порядок, когда на улице грязь
Как продлить жизнь ковров (и лучшие способы держать их в чистоте)
Дети
Дмитрий Шепелев во второй раз стал отцом Шоумен принимает поздравления
Дом
Как обновить столешницу на кухне своими руками
4 функциональные идеи дизайна обычного балкона
9 лучших народных средств для чистки ковра в домашних условиях
6 идей, как декорировать маленький санузел и не перегрузить его
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь