12:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли микробы, невидимые для иммунной системы
К счастью, они не опасны.
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Бактерии, найденные на большой глубине в Тихом океане, настолько чужды людям, что наша иммунная система их даже не замечает.
Странные микроорганизмы обнаружили иммунологи из США. Они собирались проверить один из классических тезисов иммунологии, согласно которому иммунная система человека эволюционировала, чтобы защищать наш организм от любых микробов.
Чтобы узнать, так это или нет, ученым нужно было найти микроорганизмы, с которыми млекопитающие никогда не сталкивались, говорится в исследовании, опубликованном в Science Immunology. Исследователи взяли образцы на глубине почти 2 км в центральной части Тихого океана в районе Кирибати. Это самая глубокая, древняя, удаленная и защищенная часть океана, говорят морские экологи, куда не заплывают даже киты.
Подводный робот собрал образцы донных отложений, воды, морских губок и звезд. Найденные в них бактерии затем культивировали в лаборатории и заставили взаимодействовать с иммунными клетками мышей и человека, взятыми из костного мозга.
Тем самым иммунологи опровергли классический тезис об универсальности иммунной системы. Оказывается, что она учится реагировать только на те опасности, с которыми соприкасается.
Исследователи успокоили: несмотря на «невидимость», найденные глубоководные бактерии не представляют никакого риска заражения для людей.
Анна Лысенко