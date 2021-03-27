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14:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Нью-Йорке показали трехмерный мир, созданный из фракталов

Потрясающее искусство.

В Нью-Йорке проходит необычная выставка современного голландского художника Юлиуса Хорстхейса, который создает невероятные трехмерные цифровые миры.

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Посетители отправляются в видеопутешествие в яркий сказочный мир, созданный с помощью повторяющихся узоров — фракталов, математики и архитектурных законов. Иллюзия объемного пространства практически полная, говорят они.

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Хорстхейс работает с цифровыми фракталами уже много лет. Имея опыт работы в кино, он создает фильмы с эффектом полного погружения. В последние годы художник стал использовать нейросети, чтобы трехмерные иллюзии казались еще более реалистичными.

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