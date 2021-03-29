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19:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Экохудожница рисует реалистичные пейзажи на мусоре (фото)

С первого взгляда сложно понять, что послужило холстом для работы.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Художница из США по имени Мэрайя Рединг несколько лет назад решила совместить свою любовь к природе и художественный талант с волонтерской деятельностью.

Рединг в числе других эко-активистов регулярно расчищает пляжи и убирает мусор из парков и заповедных зон. Однажды ей в голову пришла интересная идея — рисовать пейзажи прямо на мусоре, который она находит на природе.

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Художница рисует реалистичные пейзажи на консервных банках, старой клавиатуре или выброшенной обуви и «встраивает» новое произведение в общую картину, как недостающую деталь пазла.

Екатерина Гура

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