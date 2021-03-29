19:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Экохудожница рисует реалистичные пейзажи на мусоре (фото)
С первого взгляда сложно понять, что послужило холстом для работы.
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Художница из США по имени Мэрайя Рединг несколько лет назад решила совместить свою любовь к природе и художественный талант с волонтерской деятельностью.
Рединг в числе других
Художница рисует реалистичные пейзажи на консервных банках, старой клавиатуре или выброшенной обуви и «встраивает» новое произведение в общую картину, как недостающую деталь пазла.
Екатерина Гура