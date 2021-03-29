Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 29 мартаДень рождения «Кока-Колы», начало работы Толстого над «Анной Карениной», теракты в московском метро и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Взрыв в жилом доме в Химках
16Каким ровер «Персеверанс» увидел Марс
18:58 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Бездомный пес пять раз пытался украсть игрушку из магазина. Ему ее купили и нашли хозяев

«Единственная догадка — он жил в доме с такой же игрушкой».

В марте в службу по контролю за животными города Кеннансвилль (США) поступил звонок из магазина Dollar General. На том конце провода жаловались, что в супермаркете завелся воришка — бездомный пес, который уже пятый раз пытается вынести из магазина плюшевого единорога.

Прибывший на место офицер решил отвезти собаку в приют при департаменте. Однако увидев, как тот тоскливо смотрит на единорога, не выдержал и купил игрушку для пса.

«Это был один из самых необычных вызовов в моей жизни. Единственная догадка — он жил в доме с такой же игрушкой», — сказал офицер.

Так пес — его назвали Сису — оказался в приюте вместе со своей игрушкой. Волонтеры были очень тронуты историей собаки и потому решили поделиться ею в Facebook. А уже на следующий день Сису нашли новых хозяев. Теперь у собаки и его плюшевого единорога наконец-то есть дом!

Во время загрузки произошла ошибка.
 Тест на котозависимость. Есть ли жизнь без кошек?
Почему кошки лучше собак. Объясняем на гифках
На Суэцком канале возобновилась навигация
В Минтруде назвали средний размер пенсии в РФ
В отношении Тихановской возбудили дело о подготовке теракта
Бывший пилот «Формулы-1» призвал выгнать россиянина
Эксперты рассказали, что нового ждет заемщиков с 1 апреля
Двух сотрудников Минпромторга задержали по делу о взятке
Gnezdo.ru
Стало известно о смерти Татьяны Поляковой
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
США готовятся к войне против России
Лукашенко заговорил о слиянии России и Белоруссии
Hi-Tech
Сколько стоят все новинки Xiaomi. Мы составили список Список устройств и их стоимость
Авто
Зачем для водителей придумали новый знак: все подробности В России с 1 марта начал действовать новый знак, информирующий о том, что впереди — камера. Почему водители этого даже не заметили и зачем тогда это было нужно?
Кино
14-летняя дочь Началовой пришла в студию шоу «Модный приговор» Вера Алдонина приняла участие в съемках популярной передачи
Новости партнеров
В России появится новый лидер. Глоба предсказал смену власти в стране
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
"И никакой Украины": озвучен сценарий присоединения Незалежной к России
В России новый порядок выплат пенсий: по 1 000 рублей за каждый год стажа
Gnezdo.ru
Еще одна звездная пара России заявила о разводе
Как Серебряков оправдался за измену России?
Почему Киркоров и Пугачёва разошлись на самом деле
Алексей Панин решился на второй брак: кто она?
Дом
Как жили начальники Московско-Курской железной дороги
Фартук для кухни из пластика: обзор плюсов и минусов
8 зон в вашей квартире, где надо навести порядок этой весной
6 красивых сочетаний обоев и краски на одной стене
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь