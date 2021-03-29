18:58 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru
Бездомный пес пять раз пытался украсть игрушку из магазина. Ему ее купили и нашли хозяев
«Единственная догадка — он жил в доме с такой же игрушкой».
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В марте в службу по контролю за животными города Кеннансвилль (США) поступил звонок из магазина Dollar General. На том конце провода жаловались, что в супермаркете завелся воришка — бездомный пес, который уже пятый раз пытается вынести из магазина плюшевого единорога.
Прибывший на место офицер решил отвезти собаку в приют при департаменте. Однако увидев, как тот тоскливо смотрит на единорога, не выдержал и купил игрушку для пса.
«Это был один из самых необычных вызовов в моей жизни. Единственная догадка — он жил в доме с такой же игрушкой», — сказал офицер.
Так пес — его назвали Сису — оказался в приюте вместе со своей игрушкой. Волонтеры были очень тронуты историей собаки и потому решили поделиться ею в Facebook. А уже на следующий день Сису нашли новых хозяев. Теперь у собаки и его плюшевого единорога