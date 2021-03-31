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12:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Турции кошка принесла больных котят в больницу (видео)

И люди не разочаровали.

В турецком городе Измир бездомная кошка принесла своих больных котят в больницу, чтобы люди о них позаботились.

Администрация заведения поделилась в соцсетях видео, в котором заботливая мама несет котенка по коридору больницы Карабагларского района. Малышу обустроили теплое место в офисе, а через пару дней кошка принесла в зубах еще двух котят, сообщает Daily Sabah.

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Врачи и медсестры обнаружили, что у котят глазная инфекция, из-за которой они не могли открыть глаза. «Человеческие» врачи оказали малышам первую помощь, а затем все пушистое семейство передали ветеринарам. Они подлечили котят и уже ищут им семьи.

«Мы знаем эту кошку. Она бродит поблизости, и мы даем ей пищу и воду. Только мы не знали, что она родила котят», — рассказал журналистам сотрудник клиники.

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