15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Эйфелевы башни России показали на фото
31 марта 1889 года в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. Конструктор башни Гюстав Эйфель водрузил на ее вершине французский флаг.
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Башню строили 300 рабочих в течение двух лет, двух месяцев и пяти дней. Они использовали 18 038 металлических деталей и 2,5 млн заклёпок. Когда конструкция переросла высоту обычных строительных кранов, Эйфель сконструировал специальные мобильные краны. Они двигались по рельсам, проложенным для будущих лифтов.
Сами лифты в башне появились лишь спустя 10 лет. На церемонии открытия чиновники поднялись на 1710 доступных к тому времени ступеней пешком.
Башня, которой исполнилось уже 132 года, первоначально задумывалась как временное сооружение для парижской Всемирной выставки 1889 года. У нее даже не было официального названия, а сам Эйфель называл её просто «300-метровой башней». Уже вскоре символ Парижа и Франции нарекли его именем. Эйфелева башня стала самой посещаемой платной и самой фотографируемой достопримечательностью мира.
В селе Париж Нагайбакского района Челябинской области Эйфелева башня появилась в начале 2000-х годов и служит вышкой сотовой связи.
В Кемеровской области небольшая Эйфелева башня стоит на территории санатория «Кедровый бор».
В 2019 году одна из компаний с разрешения властей Ижевска установила увешанную гирляндами копию Эйфелевой башни в центре города, посреди Вишневого сквера. Бизнесмены решили порадовать жителей города перед Новым годом.
В деревне Палагай Юкаменского района в Удмуртии своя Эйфелева башня появилась в 2019 году. Ее два года строил местный житель Талип Абашев.
Посреди города Абакан в Хакасии стоит 14-метровая Эйфелева башня. Достопримечательность была создана в 2004 году Василием Антроповым.
За поселком Тульский в Адыгее у придорожного кафе тоже стоит копия парижской красавицы. Ее высота — 22 метра.
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В Валдае стоит патриотическая Эйфелева башня, покрашенная в цвета российского флага и с двуглавым орлом на вершине.
Эйфелева башня в Пскове — подарок местного жителя своей жене.
А вот так выглядит Эйфелева башня в городе Гусев Калининградской области.
Анна Лысенко