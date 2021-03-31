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15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Эйфелевы башни России показали на фото

31 марта 1889 года в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. Конструктор башни Гюстав Эйфель водрузил на ее вершине французский флаг.

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Башню строили 300 рабочих в течение двух лет, двух месяцев и пяти дней. Они использовали 18 038 металлических деталей и 2,5 млн заклёпок. Когда конструкция переросла высоту обычных строительных кранов, Эйфель сконструировал специальные мобильные краны. Они двигались по рельсам, проложенным для будущих лифтов.

Сами лифты в башне появились лишь спустя 10 лет. На церемонии открытия чиновники поднялись на 1710 доступных к тому времени ступеней пешком.

Башня, которой исполнилось уже 132 года, первоначально задумывалась как временное сооружение для парижской Всемирной выставки 1889 года. У нее даже не было официального названия, а сам Эйфель называл её просто «300-метровой башней». Уже вскоре символ Парижа и Франции нарекли его именем. Эйфелева башня стала самой посещаемой платной и самой фотографируемой достопримечательностью мира.

Большие и маленькие копии Эйфелевых башен стоят по всему миру. Есть они и в России.

В селе Париж Нагайбакского района Челябинской области Эйфелева башня появилась в начале 2000-х годов и служит вышкой сотовой связи.

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В Кемеровской области небольшая Эйфелева башня стоит на территории санатория «Кедровый бор».

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В 2019 году одна из компаний с разрешения властей Ижевска установила увешанную гирляндами копию Эйфелевой башни в центре города, посреди Вишневого сквера. Бизнесмены решили порадовать жителей города перед Новым годом.

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В деревне Палагай Юкаменского района в Удмуртии своя Эйфелева башня появилась в 2019 году. Ее два года строил местный житель Талип Абашев.

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Посреди города Абакан в Хакасии стоит 14-метровая Эйфелева башня. Достопримечательность была создана в 2004 году Василием Антроповым.

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За поселком Тульский в Адыгее у придорожного кафе тоже стоит копия парижской красавицы. Ее высота — 22 метра.

В Санкт-Петербурге Эйфелеву башню установили в Московском районе.

В Валдае стоит патриотическая Эйфелева башня, покрашенная в цвета российского флага и с двуглавым орлом на вершине.

Эйфелева башня в Пскове — подарок местного жителя своей жене.

А вот так выглядит Эйфелева башня в городе Гусев Калининградской области.

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