17:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
Аллигатор пришел поплавать в бассейне у жителей Флориды
Отдохнул и отправился домой.
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Житель Флориды пережил необычную встречу с аллигатором прямо у себя на крыльце.
Тим Келли пил утренний кофе, когда услышал возмущенное рычание
«Он, наверное, пытался пролезть между ножками, но застрял и не выглядел очень счастливым… Я подумал: “Вау, и что мне теперь делать?”» — рассказал мужчина телеканалу
Келли позвонил в Службу охраны рыбных ресурсов и диких животных Флориды, но аллигатору удалось освободиться самому. Он гордо прошествовал по крыльцу, спустился к бассейну и нырнул в воду.
«Мы просто сидели здесь и пили кофе, наблюдая, как он плавает в бассейне. Он то поднимался и отдыхал на ступеньках, то снова опускался на дно», — сказал Келли. По его словам, аллигатор совсем успокоился и даже расслабился.
Вскоре приехали специалисты, достали хищника из бассейна и увезли, чтобы выпустить его в месте обитания аллигаторов.
Анна Лысенко