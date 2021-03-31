Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории 31 мартаОткрытие Эйфелевой башни, возвращение ГДР сокровищ Дрезденской галереи и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
8Коллапс в Суэцком канале
26Body Worlds
17:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Аллигатор пришел поплавать в бассейне у жителей Флориды

Отдохнул и отправился домой.

Житель Флориды пережил необычную встречу с аллигатором прямо у себя на крыльце.

Тим Келли пил утренний кофе, когда услышал возмущенное рычание где-то позади дома. Он вышел на крыльцо через заднюю дверь и увидел аллигатора длиной 2−2,5 метра. Хищник каким-то образом застрял под столом, стоящим на открытой веранде.

«Он, наверное, пытался пролезть между ножками, но застрял и не выглядел очень счастливым… Я подумал: “Вау, и что мне теперь делать?”» — рассказал мужчина телеканалу WTVT-TV.

Во время загрузки произошла ошибка.

Келли позвонил в Службу охраны рыбных ресурсов и диких животных Флориды, но аллигатору удалось освободиться самому. Он гордо прошествовал по крыльцу, спустился к бассейну и нырнул в воду.

«Мы просто сидели здесь и пили кофе, наблюдая, как он плавает в бассейне. Он то поднимался и отдыхал на ступеньках, то снова опускался на дно», — сказал Келли. По его словам, аллигатор совсем успокоился и даже расслабился.

Вскоре приехали специалисты, достали хищника из бассейна и увезли, чтобы выпустить его в месте обитания аллигаторов.

Анна Лысенко

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое
Во время загрузки произошла ошибка.
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля
Эксперт напомнил дачникам о новом штрафе
Песков назвал демографическую ситуацию в России очень плохой
Экс-чиновник пытался продать «должность губернатора» за €35 млн
На берегу озера в США появились «ледяные горы»
Ученые обнаружили генетически уникальное поселение водорослей
Сын Константина Цзю одержал 18-ю подряд победу на ринге
Здоровье
Врач рекомендовала средство от депрессивного настроения Его эффективность доказана.
Кино
Деревянко ответил раскрывшему его гонорары Михалкову Актер не смог вспомнить название фильма режиссера, в котором он снялся
Новости партнеров
Новый указ Мишустина по ЖКХ - на радость пенсионерам
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Елена Соловей показала, в каких условиях живет после эмиграции
Причины, по которым Шейнина больше нет на Первом канале
Дети
В Москве школьница попала в больницу от недоедания дома В ходе проверки жилищно-бытовых условий выявили, что дома у подростка нет спального места, продуктов питания, а условия проживания антисанитарные
Дом
6 комнатных растений, безопасных для детей и домашних питомцев
Как жили начальники Московско-Курской железной дороги
Фартук для кухни из пластика: обзор плюсов и минусов
5 спален, где отказались от кровати (и чем ее заменили)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь