12:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ретривер украл микрофон у журналистки в прямом эфире
Погоня за собакой тоже попала в кадр.
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Золотистый ретривер выхватил микрофон у корреспондента телеканала «Мир24» Надежды Сережкиной прямо в прямом эфире.
Девушка начала репортаж о том, что в столичный регион наконец пришли теплые весенние дни. В этот момент собака подскочила к корреспонденту, схватила микрофон зубами и бросилась бежать. Журналистка бросилась вдогонку с криками: «Стоять!».
Технику удалось вернуть почти без повреждений — пострадала только ветрозащита. А хозяйка ретривера рассказала, что пса зовут Мартин. Он очень игривый и, скорее всего, покусился на яркий цвет микрофона.
Анна Лысенко