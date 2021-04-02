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12:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Искатель металлолома нашел древнее золотое кольцо с черепом

На нем выгравирована надпись «Помни о смерти».

Дэвид Бальфур из Великобритании обнаружил древнее золотое кольцо с черепом из эмали и гравировкой «Memento mori», когда обследовал с металлоискателем берег реки.

Артефакт, созданный между 1550 и 1650 годами, скрывался в земле в уэльском городке Каррегофа, сообщает Daily Mail.

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Подобные украшения были популярны со времен Средневековья и должны были напоминать о бренности мира и человеческой жизни. «Memento mori» в переводе с латинского означает «помни о смерти».

Кольцо — лишь одна из последних находок металлоискателей в городке. Здесь также были найдены три клада золотых и серебряных монет и древние украшения. Находки датируют IX—XVII веками нашей эры. Они станут частью коллекции Национального музея Уэльса.

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