Самый высокий человек в мире покорил соцсети

Султан Кёсен из Турции, известный как самый высокий человек в мире, снимает видеоролики, в которых показывает, что вещи обычного размера рядом с ним выглядят очень маленькими, даже крошечными.
Мужчина ростом 251 см завел блог, в котором и демонстрирует контрасты. Даже сидеть за обычном столом на стандартном стуле для Султана — отдельный квест. Банка газировки кажется Кёсену детской порцией, женская ладонь — ладонью ребенка. А уж в сравнении с самым маленьким человеком в мире Султан кажется настоящим великаном.
Высокий рост Кёсена связан с опухолью гипофиза. Его родители — среднего роста. В Книгу рекордов Гиннесса Султан попал в 2009 году с ростом 247 см. С тех пор он вырос еще на 4 см. Сейчас Султану 38 лет, он женат и работает на ферме у родителей.