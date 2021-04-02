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14:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самый высокий человек в мире покорил соцсети

Он рассказывает об особенностях жизни с огромным ростом.

Султан Кёсен из Турции, известный как самый высокий человек в мире, снимает видеоролики, в которых показывает, что вещи обычного размера рядом с ним выглядят очень маленькими, даже крошечными.

@guinnessworldrecords

Largest hands: 28.5 cm (11.22 in) - Sultan Kösen ?? ##LearnOnTikTok ##GWRoriginals

♬ HONESTY INSTRUMENTAL - Ambitious Future Records

Мужчина ростом 251 см завел блог, в котором и демонстрирует контрасты. Даже сидеть за обычном столом на стандартном стуле для Султана — отдельный квест. Банка газировки кажется Кёсену детской порцией, женская ладонь — ладонью ребенка. А уж в сравнении с самым маленьким человеком в мире Султан кажется настоящим великаном.

@sultankösen

♬ orijinal ses - Sultan Kösen

Высокий рост Кёсена связан с опухолью гипофиза. Его родители — среднего роста. В Книгу рекордов Гиннесса Султан попал в 2009 году с ростом 247 см. С тех пор он вырос еще на 4 см. Сейчас Султану 38 лет, он женат и работает на ферме у родителей.

@sultankösen

♬ orijinal ses - marka roza 21 35
@sultankösen

♬ orijinal ses - Sultan Kösen
@sultankösen

♬ orijinal ses - Sultan Kösen
@sultankösen

Alatin süer

♬ orijinal ses - Sultan Kösen
@sultankösen

♬ orijinal ses - Sultan Kösen

Анна Лысенко

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