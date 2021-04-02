Художник превратил реку в Китае в «рыбный суп»

Китайский художник, работающий под псевдонимом Brother Nut, уже давно известен своими перфомансами, с помощью которых он привлекает внимание общественности к социальным и экологическим проблемам.
В конце марта он создал новый проект — самый большой рыбный суп в мире. Однако это блюдо не было съедобным. Brother Nut превратил в импровизированный суп реку Юэян в городе Цзыбо, в восточной китайской провинции Шаньдун.
Из-за загрязнения уже долгое время река имеет желтый цвет и неприятный запах, однако жалобы местных жителей до сих пор так и не были услышаны. И сейчас им на помощь пришел художник. На одном из участков реки он создал «суп» из пятидесяти огромных игрушечных рыб и десяти красных перцев.
Brother Nut впервые услышал о реке, которую местные жители прозвали «Маленькая Желтая река», в феврале, когда один местный житель прислал ему несколько фото и обратился за помощью. По словам местных жителей, река выглядит так уже пару лет. Есть подозрение, что источником загрязнения является местная угольная шахта и химические заводы. Поблизости также есть заброшенные шахты, которые использовались для сброса промышленных отходов.
Художник решил помочь жителям города и создал свой перфоманс, фото которого опубликовал в соцсетях. «Загрязнение настолько сильное, что рыба умирает», — подписал снимки Brother Nut.
По словам художника, после публикации фото к нему обратились несколько неизвестных людей, которые попросили его удалить пост. Некоторые даже предлагали за это деньги. В то же время, местные власти объяснили, что такой цвет реки связан не с химикатами, а с минералами. Однако комментарии экологов журналистам получить пока не удалось, пишет издание Scmp.