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17:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пожарные в США спасли белку, застрявшую в дереве (видео)

Она не испытала особой благодарности.

Пожарные в техасском городе Остин пришли на помощь белке, которая застряла головой в дупле. Один из жителей пригорода увидел зверька в затруднительном положении и позвонил спасателям.

Двум пожарным пришлось повозиться. Один из них подсвечивал фонариком, а второй пытался бережно достать белку.

Оказавшись на свободе, зверек не испытал особой благодарности и попытался укусить спасителя. Пожарный бросил белку подальше на газон, и она убежала, напуганная, но целая и невредимая.

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