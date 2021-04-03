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18:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самый длинный молочный зуб попал в Книгу рекордов

Необычное «достижение».

Восьмилетнему мальчику из канадского города Питерборо стоматолог вырвал молочный зуб небывалой длины — 2,6 сантиметра.

Зуб поразил своими размерами и семью Люка Бултона, и доктора в клинике. «Было даже немного страшно осознавать, что этот зуб был у кого-то во рту», ​​— сказал отец мальчика Крейг Бултон в комментарии PTBO Canada.

Старшая сестра Люка по имени Лея предположила, что зуб может оказаться самым длинным в мире. Бултоны решили подать заявку на мировой рекорд и не ошиблись. Представители Книги рекордов Гиннеса подтвердили достижение и уже подготовили соответствующий сертификат.

Анна Лысенко

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