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15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Глухарь-задира напал на туристов в Красноярском крае

Он так делает не впервые.

Глухарь, живущий в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае, принялся защищать свою территорию: он нападает на посетителей парка.

Туристы снимают забавные видео с птицей и делятся ими в соцсетях. Некоторые посетители специально дразнят глухаря.

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Ранее другой глухарь выгнал из леса экс-мэра Нижнего Новгорода Вадима Булавинова. Депутат Госдумы от Нижегородской области поделился забавным видео со своими подписчиками.

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