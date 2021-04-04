15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Глухарь-задира напал на туристов в Красноярском крае
Он так делает не впервые.
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Глухарь, живущий в природном парке «Ергаки» в Красноярском крае, принялся защищать свою территорию: он нападает на посетителей парка.
Туристы снимают забавные видео с птицей и делятся ими в соцсетях. Некоторые посетители специально дразнят глухаря.
Ранее другой глухарь выгнал из леса
Анна Лысенко