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15:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Праздник в период пандемии: как в мире отметили католическую Пасху (фото)

В этом году праздничные богослужения прошли в условиях жестких ограничений.

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AP 2020
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Пасхальное бдение под руководством Папы Франциска. Базилика Святого Петра была полупустой, коронавирусные ограничения в Ватикане действуют второй год подряд.

AP 2020
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Прихожане и монахини в защитных масках на воскресной мессе под руководством Великого Приора Ордена Гроба Господнего Пьербаттиста Пиццабалла в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

AP 2020
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Пасхальная служба на восходе солнца в Palm Eastern Mortuary and Cemetery в Лас-Вегасе.

AP 2020
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Апостольские пятидесятники празднуют Пасху в поле на окраине Йоханнесбурга Совето. 

Эта южноафриканская независимая церковь состоит из небольших групп прихожан, сочетающих африканские традиции и изучение Библии.

AP 2020
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Женщина проходит мимо мурала с Голубем Мира, сбрасывающем флаконы с вакциной от COVID-19, размещенного возле штаб-квартиры министерства здравоохранения Италии в Риме.

Италия ввела строгий трехдневный локдаун. На всей территории страны, где ежедневно фиксируется от 20 тысяч и более заражений коронавирусом, уже объявлен «красный режим» — самый высокий уровень ограничений. Закрыты школы, музеи, кафе и рестораны, большинство магазинов, запрещено выходить из дома без крайней необходимости.

Церкви на время пасхальных служб остались открытыми, хотя прихожанам рекомендовали посещать богослужения только по месту проживания.

AP 2020
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Члены братства Paso del Calvario или Преодоления Голгофы несут бдение в католической церкви Ла-Мерсед в боливийской столице Ла-Пасе. 

Христиане Латинской Америки второй год подряд встречают пасху в условиях коронавирусных ограничений. Некоторые религиозные объекты открыты для ограниченного числа верующих.

AP 2020
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Участники традиционного пасхального шествия по улицам чешского города Ческе Будеёвице. 

Мероприятие прошло, несмотря на официальные ограничения. Все участники были в медицинских масках и в качестве предосторожности соблюдали социальное дистанцирование.

AP 2020
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Реконструкция Крестного пути Иисуса Христа в австралийском Сиднее проходило с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

РИА "Новости"
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Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци во время праздничного пасхального богослужения в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

РИА "Новости"
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Священнослужители и верующие во время крестного хода в рамках праздничного пасхального богослужения в Евангелическо-Лютеранской церкви Святой Анны (Анненкирхе) в Санкт-Петербурге.

В минувшее воскресенье, 4 апреля, католики и протестанты всего мира отметили праздник Пасхи. Уже второй год подряд Светлое Христово Воскресение проходит в условиях пандемии и коронавирусных ограничений.

Практически во всем мире священнослужители и политики призывали верующих отметить праздник дома, а тех, кто все-таки решил посетить богослужение в храме обязали носить маски и соблюдать безопасную социальную дистанцию.

На период пасхальных праздников во многих странах Европы были введены дополнительные ограничения, как, например, запрет на массовые мероприятия, семейные встречи, передвижения и введение комендантского часа. Правда по сравнению с 2020-м годом, в этом году церкви закрывать не стали, и разрешили праздничные богослужения при соблюдении правил безопасности.

Екатерина Гура

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