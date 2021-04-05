15:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Праздник в период пандемии: как в мире отметили католическую Пасху (фото)
В этом году праздничные богослужения прошли в условиях жестких ограничений.
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Пасхальное бдение под руководством Папы Франциска. Базилика Святого Петра была полупустой, коронавирусные ограничения в Ватикане действуют второй год подряд.
Прихожане и монахини в защитных масках на воскресной мессе под руководством Великого Приора Ордена Гроба Господнего Пьербаттиста Пиццабалла в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Пасхальная служба на восходе солнца в Palm Eastern Mortuary and Cemetery в Лас-Вегасе.
Апостольские пятидесятники празднуют Пасху в поле на окраине Йоханнесбурга Совето.
Эта южноафриканская независимая церковь состоит из небольших групп прихожан, сочетающих африканские традиции и изучение Библии.
Женщина проходит мимо мурала с Голубем Мира, сбрасывающем флаконы с вакциной от COVID-19, размещенного возле штаб-квартиры министерства здравоохранения Италии в Риме.
Италия ввела строгий трехдневный локдаун. На всей территории страны, где ежедневно фиксируется от 20 тысяч и более заражений коронавирусом, уже объявлен «красный режим» — самый высокий уровень ограничений. Закрыты школы, музеи, кафе и рестораны, большинство магазинов, запрещено выходить из дома без крайней необходимости.
Церкви на время пасхальных служб остались открытыми, хотя прихожанам рекомендовали посещать богослужения только по месту проживания.
Члены братства Paso del Calvario или Преодоления Голгофы несут бдение в католической церкви Ла-Мерсед в боливийской столице Ла-Пасе.
Христиане Латинской Америки второй год подряд встречают пасху в условиях коронавирусных ограничений. Некоторые религиозные объекты открыты для ограниченного числа верующих.
Участники традиционного пасхального шествия по улицам чешского города Ческе Будеёвице.
Мероприятие прошло, несмотря на официальные ограничения. Все участники были в медицинских масках и в качестве предосторожности соблюдали социальное дистанцирование.
Реконструкция Крестного пути Иисуса Христа в австралийском Сиднее проходило с соблюдением социальной дистанции и масочного режима.
Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве, архиепископ Павел Пецци во время праздничного пасхального богослужения в римско-католическом кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.
Священнослужители и верующие во время крестного хода в рамках праздничного пасхального богослужения в Евангелическо-Лютеранской церкви Святой Анны (Анненкирхе) в Санкт-Петербурге.
В минувшее воскресенье, 4 апреля, католики и протестанты всего мира отметили праздник Пасхи. Уже второй год подряд Светлое Христово Воскресение проходит в условиях пандемии и коронавирусных ограничений.
На период пасхальных праздников во многих странах Европы были введены дополнительные ограничения, как, например, запрет на массовые мероприятия, семейные встречи, передвижения и введение комендантского часа. Правда по сравнению с 2020-м годом, в этом году церкви закрывать не стали, и разрешили праздничные богослужения при соблюдении правил безопасности.
Екатерина Гура