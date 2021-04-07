13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Поврежденный кабель устроил грандиозное «световое шоу» в Химках
Дискотека на районе.
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Вечером 6 апреля в Химках наблюдали необычное «световое шоу». Свет в жилых домах ритмично включался и выключался без остановки сразу на нескольких улицах.
Жители соседних домов с удивлением наблюдали за необычным зрелищем, записывали видео и создавали смешные ролики в соцсетях.
Как оказалось, причиной «шоу» оказался поврежденный кабель. 12 домов по улицам Панфилова, Бабакина, Молодежной и Куркинскому шоссе вынуждены были перевести на резервную схему энергоснабжения. Незадолго до полуночи неполадку успешно устранили.
Анна Лысенко