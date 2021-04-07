Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 апреляВсемирный день здоровья, гибель советской атомной подводной лодки "Комсомолец" и другие события, которыми запомнился этот день в истории
Фоторепортажи
20Год назад в России ввели локдаун
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Поврежденный кабель устроил грандиозное «световое шоу» в Химках

Дискотека на районе.

Вечером 6 апреля в Химках наблюдали необычное «световое шоу». Свет в жилых домах ритмично включался и выключался без остановки сразу на нескольких улицах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жители соседних домов с удивлением наблюдали за необычным зрелищем, записывали видео и создавали смешные ролики в соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как оказалось, причиной «шоу» оказался поврежденный кабель. 12 домов по улицам Панфилова, Бабакина, Молодежной и Куркинскому шоссе вынуждены были перевести на резервную схему энергоснабжения. Незадолго до полуночи неполадку успешно устранили.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Набиуллина призвала отказаться от госрегулирования цен
Кремль не будет приглашать на парад Победы зарубежных гостей
В Россию может вернуться до миллиона мигрантов
Россиянам посоветовали заняться скупкой золота
Фотограф из Германии снял МКС на фоне Солнца
Над Киргизией вспыхнул загадочный объект (видео)
Hi-Tech
Боевой БПЛА Valkyrie показал «трюк с матрешкой» О чем речь?
Товары для дома
Абсолютно незаменимые товары для дома продают со скидками
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Поправляем здоровье с гениальным электромассажером (фото)
Готовимся к Пасхе: о чем стоит позаботиться уже сейчас
Популярные темы на «Детях»
На сколько выросли? 159
Не могу говорить,, люблю,, 100
Подарок на День Весны и Труда 87
Лечение Ковида 72
Дом
Товары для приятного пляжного отдыха по выгодным ценам (фото)
4 крутые альтернативы шторам
11 приемов, от которых дизайнеры советуют отказаться
Бытовые привычки, под которые стоит подстроить интерьер
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь