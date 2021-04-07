Молодожены из США обменялись на свадьбе токенами вместо колец

Ребекка Роуз и Питер Качергинский из США сыграли довольно футуристическую свадьбу. Сама церемония была вполне стандартной — традиционной еврейской, однако закрепить свой союз молодожены решили не обычными кольцами, а токенами (NFT), которые теперь будут привязаны к их блокчейн-аккаунтам.
«Большинство людей вступают в брак в месте религиозного культа, на пляже или в горах. Питер и я НЕ большинство людей. Мы поженились с помощью блокчейна», — написала Роуз в своем Twitter и раскрыла подробности свадьбы.
Питер и Ребекка выбрали токены не случайно. Дело в том, что несколько лет назад они познакомились на работе — в компании, которая занимается криптовалютой, и интерес к этой сфере сблизил пару, пишет The Verge.
Ребекка рассказала, что их свадебные токены называются Tabaat, что в переводе с иврита означает «кольцо».
Они существуют всего в двух экземплярах и содержат свадебные клятвы и специально нарисованную гифку, символизирующую создание семьи. В любой момент супруги могут посмотреть всю информацию в специальном приложении.