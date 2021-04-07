17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Тайваня вернул свой смартфон, утонувший в озере год назад
Телефон под водой отыскал его друг.
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Чен Йиж из Тайваня в начале апреля поделился на Facebook счастливой историей воссоединения со своим смартфоном, который утонул в озере год назад. Молодой человек рассказал, что гаджет в водонепроницаемом чехле висел у него на шее во время катания на сапборде (надувная доска с веслом) во время отдыха на озере
Быстрые поиски телефона ничего не дали, но друг Чена пообещал вернуть его через год. И сдержал слово. Йиж уже и забыл о потере, когда товарищ вручил ему грязный чехол с телефоном внутри. Как оказалось, после сезона дождей уровень воды в озере значительно упал, что и облегчило поиски.
Чен признался, что не ожидал снова увидеть свой телефон и был уверен, что он уже не работает. Но смартфон оказался крепким орешком — после зарядки он спокойно включился и продолжил работать, как ни в чем не бывало.
Екатерина Гура