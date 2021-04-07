17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Гигантский варан пришел в супермаркет Таиланда за молоком (видео)
Отдохнул немного на полке.
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Посетители супермаркета 7-Eleven в таиландском городе Накхонпатхом столкнулись с гигантским вараном, который подкрался к полкам с молоком.
Сперва животное попыталось открыть стеклянную дверь холодильника с напитками, но потерпело поражение. Тогда варан начал карабкаться на полки с молоком и его заменителями, роняя на пол упаковки. В итоге под удивленные возгласы и смех покупателей ящерица обосновалась на самой верхней полке, смешно выпятив хвост.
«Какой милый. Он голоден? Он хочет есть? Господи! Он хочет есть!» — слышен женский голос в кадре.
По словам очевидцев, погода в этот день была очень жаркая. Скорее всего, ящерица выползла из близлежащего канала, а затем отправилась на поиски прохладного места.
Анна Лысенко