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13:27 (мск)

Телеканал «Россия» покажет прямую трансляцию концерта с космодрома Байконур

Торжественный концерт «Юбилей полета человека в космос» состоится 12 апреля в 23:15.

Именно там, откуда ровно 60 лет назад стартовал корабль «Восток-1», впервые пройдет уникальный концерт, посвященный подвигу первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Его будет транслировать телеканал «Россия».

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Специально для концерта Эдуард Артемьев и Алексей Рыбников напишут новые аранжировки своих произведений, а молодые авторы Кузьма Бодров и Кирилл Рихтер представят новую музыку, посвященную космосу. Увертюрой концерта станет работа Кузьмы Бодрова в исполнении детского хора и Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста, дирижёра Юрия Башмета.

В торжественном концерте примут участие российские артисты с мировыми именами: прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, звезды оперной сцены Хибла Герзмава и Богдан Волков, скрипач Вадим Репин, артист балета Сергей Полунин. Звезды цирка братья Суанбековы представят аттракцион «Колесо смерти», а канатоходец Максим Кагин совершит прогулку на высоте 45 метров. На сцену выйдут прославленные актеры: Сергей Безруков, Ирина Пегова, Сергей Гармаш и другие. Ведущими концерта стали Дарья Златопольская и Андрей Малахов. Художественный руководитель проекта — народный артист СССР Юрий Башмет.

Масштабы шоу по-настоящему грандиозны: две сцены на расстоянии более 200 метров, съемки с десятков телекамер и дронов, репортажные кадры самого концерта со спутников, а также прямое включение с борта МКС.

Организаторами концерта выступают телеканал «Россия» и Русское концертное агентство и при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда президентских грантов.

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