13:27 (мск)
Телеканал «Россия» покажет прямую трансляцию концерта с космодрома Байконур
Торжественный концерт «Юбилей полета человека в космос» состоится 12 апреля в 23:15.
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Именно там, откуда ровно 60 лет назад стартовал корабль «Восток-1», впервые пройдет уникальный концерт, посвященный подвигу первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Его будет транслировать телеканал «Россия».
Специально для концерта Эдуард Артемьев и Алексей Рыбников напишут новые аранжировки своих произведений, а молодые авторы Кузьма Бодров и Кирилл Рихтер представят новую музыку, посвященную космосу. Увертюрой концерта станет работа Кузьмы Бодрова в исполнении детского хора и Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста, дирижёра Юрия Башмета.
В торжественном концерте примут участие российские артисты с мировыми именами:
Организаторами концерта выступают телеканал «Россия» и Русское концертное агентство и при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда президентских грантов.