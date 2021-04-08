На побережье Ганы вынесло сотни мертвых дельфинов и рыб

В начале апреля сразу в нескольких районах на юге Ганы на пляжи из Атлантического океана вынесло более сотни мертвых дельфинов и 13 различных видов рыб. Местные жители стали сообщать о страшных находках со 2 апреля.
Власти уже создали специальную комиссию, которая занимается расследованием массовой гибели морских обитателей. Ткани погибших животных исследуются в лаборатории. Пока основной причиной катастрофы называются «факторы окружающей среды».
Однако экологи из организации Friends of the Nation выдвигают еще две версии: химическое загрязнение воды и вызванные сейсморазведкой подводные звуки, которые могли напугать и дезориентировать животных.
Если причиной гибели дельфинов и рыбы стало заражение химикатами, то под угрозой могут оказаться и люди, употребляющие их в пищу, пишет издание Daily Graphic.