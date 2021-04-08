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16:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом через поверхности

Мыть руки по-прежнему обязательно.

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Источник: РИА "Новости"
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Еще с начала пандемии ученые и врачи говорили о том, что коронавирус SARS-CoV-2 распространяется так же, как и другие респираторные инфекции. Главным образом заразиться можно воздушно-капельным путем (через непосредственный контакт с инфицированным человеком), через воздух без непосредственного контакта (например, в общественном транспорте или закрытых и плохо проветриваемых помещениях) и через прямой контакт, при прикосновении к инфицированному человеку или поверхности, загрязненной вирусом.

Взяв за основу многочисленные исследования и выводы ученых со всего мира, сотрудники американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) провели развернутые лабораторные исследования, изучив количественную оценку микробного риска передачи SARS-CoV-2 через зараженные поверхности (фомиты). Результаты исследования были опубликованы 5 апреля.

Специалисты доказали, что при прикосновении к инфицированным поверхностям (например, к поручню в метро или дверной ручке в магазине) заразиться коронавирусом можно, но в реальной жизни этот риск крайне мал — 1 к 10 тысячам.

Дело в том, что на заражение через фомиты влияет множество внешних факторов.

Во-первых, это сама зараженная поверхность. Исследования показали, что на пористых поверхностях жизнеспособные частицы SARS-CoV-2 невозможно обнаружить уже через несколько минут, в некоторых случаях максимальный срок их жизнеспособности — несколько часов. А на гладких поверхностях вирус может прожить до 72 часов. Это обусловлено тем, что с пористых материалов капли быстрее испаряются.

Во-вторых, на жизнь и активность вируса влияют факторы окружающей среды. Например, вентиляция, ветер и ультрафиолетовое излучение.

Кроме того, проведенные исследования доказывают, что вирус на поверхностях можно уничтожить и с помощью обычных моющих средств, причем достаточно вытирать поверхности всего раз в сутки. Так что дезинфицировать спиртосодержащими растворами рабочий стол или дверные ручки по нескольку раз в день необязательно. Дезинфекция нужна лишь в том случае, если в помещении точно или с высокой вероятностью побывал человек с COVID-19, при этом обработать поверхности нужно в первые 24 часа.

Но даже несмотря на минимальный риск заражения коронавирусом при прямом контакте с инфицированными поверхностями, ученые все равно призывают соблюдать осторожность — как можно чаще мыть руки и не касаться лица.

Соблюдать острожность призывает и главный редактор Здоровья Mail.ru Александр Акулиничев: «К сожалению, ВОЗ, а следом за ней и другие международные и российские организации, в начале пандемии выпускали весьма противоречивые заявления. Что, конечно, объяснимо: точных данных о том, как распространяется коронавирус и как его остановить, тогда не было».

Такое противоречие стало основой недоверия ко многим мерам — в частности, породило мощнейшее общественное противодействие «масочному режиму». Исследование CDC — очередной шаг к снятию противоречий.
Александр Акулиничев
главный редактор Здоровья Mail.ru

«Боюсь, правда, что выводы исследователей будут интерпретированы неверно: ученые четко говорят, что коронавирусом можно заразиться через гладкие поверхности. Просто вероятность такого события довольно мала, если сравнивать с воздушно-капельным путем».

Екатерина Гура

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