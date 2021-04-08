16:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом через поверхности
Мыть руки
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Еще с начала пандемии ученые и врачи говорили о том, что коронавирус SARS-CoV-2 распространяется так же, как и другие респираторные инфекции. Главным образом заразиться можно
Взяв за основу многочисленные исследования и выводы ученых со всего мира, сотрудники американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) провели развернутые лабораторные исследования, изучив количественную оценку микробного риска передачи SARS-CoV-2 через зараженные поверхности (фомиты). Результаты исследования были опубликованы 5 апреля.
Дело в том, что на заражение через фомиты влияет множество внешних факторов.
Кроме того, проведенные исследования доказывают, что вирус на поверхностях можно уничтожить и с помощью обычных моющих средств, причем достаточно вытирать поверхности всего раз в сутки. Так что дезинфицировать спиртосодержащими растворами рабочий стол или дверные ручки по нескольку раз в день необязательно. Дезинфекция нужна лишь в том случае, если в помещении точно или с высокой вероятностью побывал человек с COVID-19, при этом обработать поверхности нужно в первые 24 часа.
Соблюдать острожность призывает и главный редактор Здоровья Mail.ru Александр Акулиничев: «К сожалению, ВОЗ, а следом за ней и другие международные и российские организации, в начале пандемии выпускали весьма противоречивые заявления. Что, конечно, объяснимо: точных данных о том, как распространяется коронавирус и как его остановить, тогда не было».
Такое противоречие стало основой недоверия ко многим мерам — в частности, породило мощнейшее общественное противодействие «масочному режиму». Исследование CDC — очередной шаг к снятию противоречий.
«Боюсь, правда, что выводы исследователей будут интерпретированы неверно: ученые четко говорят, что коронавирусом можно заразиться через гладкие поверхности. Просто вероятность такого события довольно мала, если сравнивать с
Екатерина Гура