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16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Отец-одиночка готовит сказочные блюда, чтобы приучить свою дочь есть овощи

Он создавет в тарелке веселые картинки со зверями и персонажами мультфильмов.

37-летний Майкл Уикс из британского Солсбери пару лет назад стал отцом-одиночкой. Пытаясь справиться с новой ролью, он облегчал себе жизнь, покупая фаст-фуд и полуфабрикаты. Но когда его четырехлетняя дочь Силья пристрастилась к вредной пище, папа решил взять себя в руки и заняться здоровьем ребенка.

https://metro.co.uk/2021/04/07/single-dad-uses-food-creations-to-get-his-daughter-to-eat-vegetables-14371553/?ito=socialmetrouktwitter

Он полностью поменял привычное меню, заменив его на овощи, фрукты, диетическое мясо и морепродукты. А чтобы заинтересовать маленькую дочь, он начал готовить сказочные блюда, создавая в тарелке веселые картинки со зверями и персонажами мультфильмов.

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Своими кулинарными шедеврами Майл делится с другими родителями в соцсетях, а сейчас даже подумывает опубликовать целую книгу с веселыми рецептами, пишет Metro.

Екатерина Гура

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