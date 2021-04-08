16:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Отец-одиночка готовит сказочные блюда, чтобы приучить свою дочь есть овощи
Он создавет в тарелке веселые картинки со зверями и персонажами мультфильмов.
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37-летний Майкл Уикс из британского Солсбери пару лет назад стал
Он полностью поменял привычное меню, заменив его на овощи, фрукты, диетическое мясо и морепродукты. А чтобы заинтересовать маленькую дочь, он начал готовить сказочные блюда, создавая в тарелке веселые картинки со зверями и персонажами мультфильмов.
Своими кулинарными шедеврами Майл делится с другими родителями в соцсетях, а сейчас даже подумывает опубликовать целую книгу с веселыми рецептами, пишет Metro.
Екатерина Гура