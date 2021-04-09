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10:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

В порту итальянского города произошло нашествие розовых медуз

Очень живописное зрелище

В начале апреля вода в порту итальянского города Триест окрасилась в розовый цвет. А все благодаря розовым медузам Rhizostoma pulmo, которые в огромных количествах появились на поверхности воды.

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Местные жители признаются, что давно не видели ничего подобного — розовые медузы и раньше заплывали в порт, но их было гораздо меньше.

Жители Триеста такому необычному явлению обрадовались и отправились в порт, чтобы сфотографировать медуз.

Опубликовано Lorenzo Zuffi Среда, 7 апреля 2021 г.

Специалисты предполагают, что медуз в порт привлекла теплая вода и планктон, сообщает 9news.

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Опубликовано Lorenzo Zuffi Среда, 7 апреля 2021 г.
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Екатерина Гура

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