10:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
В порту итальянского города произошло нашествие розовых медуз
Очень живописное зрелище
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В начале апреля вода в порту итальянского города Триест окрасилась в розовый цвет. А все благодаря розовым медузам Rhizostoma pulmo, которые в огромных количествах появились на поверхности воды.
Местные жители признаются, что давно не видели ничего подобного — розовые медузы и раньше заплывали в порт, но их было гораздо меньше.
Жители Триеста такому необычному явлению обрадовались и отправились в порт, чтобы сфотографировать медуз.
Специалисты предполагают, что медуз в порт привлекла теплая вода и планктон, сообщает 9news.
Екатерина Гура