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12:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Глава Бурятии удивил Сеть лайфхаком со стулом и планшетом

Пользователи оценили его чувство юмора.

Глава Бурятии Алексей Цыденов продемонстрировал, как можно разместить планшет, чтобы хорошо смотреться во время видеоконференции.

Цыденов положил стул прямо на стол, а на него установил планшет. Такой способ глава республики придумал в командировке в Петропавловске-Камчатском для участия в совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

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Лайфхаком Цыденов поделился у себя на странице в соцсети. «Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо», — подписал он снимки.

Пользователи Сети оценили идею руководителя. «Отличное чувство юмора у нашего главы», — пишут жители Бурятии. «Как вам такое, Илон Маск?» — шутят читатели.

Анна Лысенко

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