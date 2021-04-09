12:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Глава Бурятии удивил Сеть лайфхаком со стулом и планшетом
Пользователи оценили его чувство юмора.
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Глава Бурятии Алексей Цыденов продемонстрировал, как можно разместить планшет, чтобы хорошо смотреться во время видеоконференции.
Цыденов положил стул прямо на стол, а на него установил планшет. Такой способ глава республики придумал в командировке в
Лайфхаком Цыденов поделился у себя на странице в соцсети. «Высокие технологии из подручных средств. Зато в кадре смотрюсь как надо», — подписал он снимки.
Пользователи Сети оценили идею руководителя. «Отличное чувство юмора у нашего главы», — пишут жители Бурятии. «Как вам такое, Илон Маск?» — шутят читатели.
Анна Лысенко