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09:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

60 лет назад Гагарин покорил космос: как это было (фото)

12 апреля исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос. В этот день ракета-носитель «Восток 8К72К» вывела на орбиту космический корабль «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту.

Он сказал: «Поехали!», он взмахнул рукой… Простая фраза и жест первого космонавта планеты Юрия Гагарина в момент старта на космодроме «Байконур» стали символами наступления новой эпохи.

Как именно готовились к одному из самых знаковых событий в истории человечества, вспоминаем в серии фотографий.

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фотографий
18
фотографий
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фотографий
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