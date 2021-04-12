09:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
60 лет назад Гагарин покорил космос: как это было (фото)
12 апреля исполняется 60 лет со дня первого полета человека в космос. В этот день
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Он сказал: «Поехали!», он взмахнул рукой… Простая фраза и жест первого космонавта планеты Юрия Гагарина в момент старта на космодроме «Байконур» стали символами наступления новой эпохи.
Как именно готовились к одному из самых знаковых событий в истории человечества, вспоминаем в серии фотографий.