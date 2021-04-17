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День в истории: 17 апреляПовышение налога на бороду, Ленский расстрел, премьера "Игры престолов" и другие события этого дня
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00:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 17 апреля

Повышение налога на бороду, Ленский расстрел, премьера «Игры престолов» и другие события этого дня.

Всемирный день гемофилии

Гемофилия — редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением свертывания крови. Нормальная свертываемость останавливает кровотечения при порезах и царапинах или кровоизлияния в мышцы и суставы. Но если коагуляция нарушена, кровотечения не останавливаются. Получив серьезную рану, больной может умереть от потери крови.

В России гемофилию часто называют «царским» недугом, так как им болел цесаревич Алексей — последний наследник престола Российской империи.

До недавних пор болезнь была «смертным приговором», но усилия медиков, ученых, а также распространение информации о гемофилии спасают больных и улучшают качество их жизни. Исследователи считают, что в будущем гемофилию будут лечить с помощью редактирования генома и генной терапии.

Повышение налога на бороду в России

17 апреля 1722 года Петр I повысил подать на ношение бороды до почти «невероятной» суммы — 50 рублей в год.

Царь-реформатор загорелся идеей преобразить облик соотечественников после поездки в Европу в 1697—1698 годах. В августе 1699 года он выпустил указ «О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов, о хождении раскольникам в указанном для них одеянии». Согласно документу, со следующего года ношение бород в стране стало налогооблагаемым.

С тех пор налоги для разных слоев населения повышались несколько раз, пока не достигли «драконовского» размера в 1722 году. К этому времени от бороды не отказались только очень богатые люди.

Только в 1772 году императрица Екатерина II отменила пошлину.

Источник: РИА "Новости"

Ленский расстрел

17 апреля 1912 года на приисках Ленского золотопромышленного товарищества в районе города Бодайбо погибли, по примерным подсчетам, 170 человек и еще более 200 пострадало. На предприятии бастовали рабочие, и правительственные войска открыли огонь по многотысячной толпе. Многие были убиты выстрелом в спину.

Трагедию расследовали две независимые комиссии, а приговор виновникам бойни оказался на удивление мягким. Ротмистр Трещенков, отдавший приказ открыть стрельбу, был разжалован в рядовые.

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Первый эфир «В мире животных»

17 апреля 1968 года в СССР впервые вышла в эфир легендарная телепрограмма «В мире животных». В то время ее вел режиссер-документалист Александр Згуриди. Передача выходила в эфир по субботам, а позже по воскресеньям, на Первом канале советского телевидения в течение 37 лет.

Заставка с летающей обезьянкой и бегущими страусами под музыку Ариэля Рамиреса «La peregrinación» в адаптации оркестра Поля Мориа, которая просуществовала до 2009 года, стала одной из самых узнаваемых в стране.

Премьера «Игры престолов»

17 апреля 2011 года на телеканале HBO состоялась премьера сериала «Игра престолов». Американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина, стал одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези. Всего было снято 8 сезонов и 73 серии.

«Игра престолов» получила множество престижных наград, стала одним из самых популярных телесериалов в истории и прочно вошла в поп-культуру XXI века.

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