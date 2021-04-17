00:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 17 апреля
Повышение налога на бороду, Ленский расстрел, премьера «Игры престолов» и другие события этого дня.
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Гемофилия — редкое наследственное заболевание, связанное с нарушением свертывания крови. Нормальная свертываемость останавливает кровотечения при порезах и царапинах или кровоизлияния в мышцы и суставы. Но если коагуляция нарушена, кровотечения не останавливаются. Получив серьезную рану, больной может умереть от потери крови.
В России гемофилию часто называют «царским» недугом, так как им болел цесаревич Алексей — последний наследник престола Российской империи.
До недавних пор болезнь была «смертным приговором», но усилия медиков, ученых, а также распространение информации о гемофилии спасают больных и улучшают качество их жизни. Исследователи считают, что в будущем гемофилию будут лечить с помощью редактирования генома и генной терапии.
17 апреля 1722 года Петр I повысил подать на ношение бороды до почти «невероятной» суммы — 50 рублей в год.
С тех пор налоги для разных слоев населения повышались несколько раз, пока не достигли «драконовского» размера в 1722 году. К этому времени от бороды не отказались только очень богатые люди.
Только в 1772 году императрица Екатерина II отменила пошлину.
17 апреля 1912 года на приисках Ленского золотопромышленного товарищества в районе города Бодайбо погибли, по примерным подсчетам, 170 человек и еще более 200 пострадало. На предприятии бастовали рабочие, и правительственные войска открыли огонь по многотысячной толпе. Многие были убиты выстрелом в спину.
Трагедию расследовали две независимые комиссии, а приговор виновникам бойни оказался на удивление мягким. Ротмистр Трещенков, отдавший приказ открыть стрельбу, был разжалован в рядовые.
17 апреля 1968 года в СССР впервые вышла в эфир легендарная телепрограмма «В мире животных». В то время ее вел
Заставка с летающей обезьянкой и бегущими страусами под музыку Ариэля Рамиреса «La peregrinación» в адаптации оркестра Поля Мориа, которая просуществовала до 2009 года, стала одной из самых узнаваемых в стране.
17 апреля 2011 года на телеканале HBO состоялась премьера сериала «Игра престолов». Американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь льда и огня» Джорджа Р. Р. Мартина, стал одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези. Всего было снято 8 сезонов и 73 серии.
«Игра престолов» получила множество престижных наград, стала одним из самых популярных телесериалов в истории и прочно вошла в