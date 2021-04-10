14:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Томске шланг «напал» на пожарного и пожилую женщину (видео)
Вырвался из рук и устроил беспорядок.
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Пожарный шланг в Томске сбил с ног пожарного и проходившую рядом пожилую женщину.
Инцидент произошел
Следующей «жертвой» «взбесившегося» шланга стала проходившая рядом местная жительница. Она упала на тротуар, а содержимое ее сумок рассыпалось.
Пожарные бросились женщине на помощь, помогли ей подняться и собрать вещи. Позже местные СМИ сообщили, что с женщиной все в порядке.
Анна Лысенко