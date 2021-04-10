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14:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Томске шланг «напал» на пожарного и пожилую женщину (видео)

Вырвался из рук и устроил беспорядок.

Пожарный шланг в Томске сбил с ног пожарного и проходившую рядом пожилую женщину.

Инцидент произошел из-за внезапного скачка давления в системе воды, когда пожарный тушил загоревшийся мусорный контейнер. Шланг вырвался у мужчины из рук, повалил его на землю и стал извиваться, как змея.

Следующей «жертвой» «взбесившегося» шланга стала проходившая рядом местная жительница. Она упала на тротуар, а содержимое ее сумок рассыпалось.

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Пожарные бросились женщине на помощь, помогли ей подняться и собрать вещи. Позже местные СМИ сообщили, что с женщиной все в порядке.

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