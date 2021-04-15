00:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 15 апреля
Всемирный день культуры, день рождения да Винчи и другие события, которые произошли в этот день.
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15 апреля во многих странах мира празднуют Всемирный день культуры под Знаменем мира. Идею праздника предложил известный художник Николай Рерих в 1931 году, когда сказал, что в мире должен быть день, который «посвящен полному признанию всех национальных и общечеловеческих сокровищ культуры». Официально праздник закрепился в 1935 году.
Ежегодно уже более 20 лет в России проводятся Дни защиты от экологической опасности. Эта акция была установлена в 1996 году, после чего ежегодно с 15 апреля по 5 июня в различных российских регионах проводятся мероприятия экологической направленности. Они проходят под девизом: «Экология — Безопасность — Жизнь».
Экологическое просвещение и образование, неотъемлемой частью которого стали мероприятия, проводящиеся в России в рамках Дней защиты от экологической опасности, являются важнейшей составляющей решения проблем защиты окружающей среды.
70 лет назад, 15 апреля 1971 года, в Лондоне состоялся первый конкурс красоты «Мисс Мира». На звание «Мисс Мира» в первом конкурсе претендовало 30 девушек. Они появились на сцене в купальниках «бикини», в то время еще не известных в Англии, чем произвели фурор.
Победительницей этого конкурса стала шведка Кики Хааконсон, которая получила премию в размере 1000 фунтов и возможность появиться на страницах таблоидной прессы.
15 апреля 1452 года родился Леонардо да Винчи, итальянский художник, ученый, изобретатель, «универсальный» гений эпохи Возрождения.
Сегодня Леонардо да Винчи известен в первую очередь как художник, но сам мастер считал себя ученым и инженером. А еще он был мыслителем и признавал единственным критерием истины опыт, приведенный к наглядному виду. Он отрицал пустые схоластические рассуждения. Леонардо был амбидекстром, владея левой и правой рукой одинаково талантливо. Известны его занятия и музыкой, и кулинарией. Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. А он был во всем гениален.
15 апреля 1989 года произошла самая чудовищная из всех трагедий в истории английского футбола. 94 болельщика клуба «Ливерпуль» были задавлены насмерть на стадионе клуба «Шеффилд Уэнсдей» Хиллсборо — во время полуфинального матча Кубка Англии против «Ноттингем Форест». Ещё двое пострадавших скончались позже.
Ужасные события, произошедшие на Хиллсборо, стали следствием целой серии грубейших ошибок, допущенных непрофессионально сработавшими полицейскими, не сумевшими совладать с толпой основательно выпивших болельщиков.