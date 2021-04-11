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14:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Орел с манерами джентльмена покорил пользователей Сети

Он ест за хозяйским столом и не поднимает еду, если она упала на пол.

Клинохвостый орел из Австралии по кличке Дес неожиданно прославился в соцсетях благодаря «воспитанному» поведению.

20-летняя птица живет на курорте «О'Рейлли Рейнфорест Ретрит», расположенном рядом с живописными водопадами к югу от Брисбена. Ухаживающий за ней Марк Каллтон научил орла нескольким трюкам. Дес демонстрировал их посетителям, пока не разразилась пандемия COVID-19.

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Когда курорт перестал принимать гостей, Каллтон завел Десу аккаунт в соцсети и стал делиться роликами о своем любимце.

Как оказалось, Дес настолько привык к людям, что теперь скучает без публики. Он требует к себе настойчивого внимания, а обедает за хозяйским столом, иногда — наперегонки с хозяином.

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«Если на земле лежит яблоко или кусок пиццы, он не обращает на них внимания», — рассказал Каллтон Daily Mail. Но если пища на столе, «воспитанный» Дес будет не против ее попробовать. Однажды орел проглотил ядовитую жабу-агу и выжил только чудом. С тех пор он осторожен на охоте.

В роликах также можно увидеть эффектные полеты и приземления Деса.

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Клинохвостые орлы встречаются в Австралии, на Тасмании и на юге Новой Гвинеи. Вес самцов составляет около 3,2 кг, а размах крыльев достигает 2,3 м. Эти орлы охотятся в основном на кроликов, ящериц и птиц.

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