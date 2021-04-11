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16:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, почему из-за стресса выпадают волосы

Ученым из Гарвардского университета наконец удалось понять специфику связи между хроническим стрессом и выпадением волос. Благодаря новому открытию потерю волос в будущем можно будет останавливать и даже обернуть вспять, уверены исследователи.

Клетки волосяного сосочка (зеленые) производят молекулу GAS6, которая активирует эпидермальные стволовые клетки | Источник: Hsu Laboratory, Harvard University

Известно, что волосяные фолликулы в коже млекопитающих регулируют рост волос при помощи взаимодействия между гормонами, нейропептидами и иммунными клетками. У них есть периоды роста, регрессии и покоя. Когда стволовые клетки в основании фолликулов неактивны, новые волосы после выпадения старых не растут.

Ученые заставили лабораторных мышей испытать относительно безвредный стресс — наклоняли их клетки и заставляли свет мигать. Они удостоверились, что такая «встряска» увеличивала время, в течение которого эпидермальные стволовые клетки отдыхали.

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Затем они установили, что за стресс у мышей отвечает гормон кортикостерон. Когда мыши получали дополнительную дозу кортикостерона, это оказывало на них такое же влияние, как и стресс.

Когда ученые удалили мышам источник кортикостерона хирургически, волосяные фолликулы животных активизировались и стали регенерировать с очень небольшими периодами отдыха. Эффект сохранился, даже когда мыши состарились.

Оказалось, что кортикостерон воздействует на волосяной сосочек — нижнюю часть волосяного фолликула, говорится в исследовании, опубликованном в Nature. Он не дает сосочку вырабатывать нужный белок GAS6.

У человека есть собственный гормон стресса — кортизол. Ученым осталось проверить, воздействует ли он на волосяные фолликулы так же, как кортикостерон у мышей. Если схема подтвердится, ученые вплотную приблизятся к решению проблемы выпадения волос.

Анна Лысенко

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