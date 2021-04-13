12:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Вибрации паутины превратили в музыку (видео)
Так эти животные видят мир.
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Пауки в основном слепы, но ориентируются благодаря вибрациям паутины, которые чувствуют своими лапами. Ученые из Массачусетского технологического института превратили эти вибрации в музыку в виртуальной реальности, сообщает NewScientist.
«Паутину можно рассматриваться как продолжение тела паука, поскольку он живет внутри нее и использует ее как датчик», — говорит Маркус Бюлер, один из авторов исследования.
«Мы считаем, что получили точное отражение того, что “видит” паук», — сказал Бюлер.
Анна Лысенко