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12:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Вибрации паутины превратили в музыку (видео)

Так эти животные видят мир.

Пауки в основном слепы, но ориентируются благодаря вибрациям паутины, которые чувствуют своими лапами. Ученые из Массачусетского технологического института превратили эти вибрации в музыку в виртуальной реальности, сообщает NewScientist.

«Паутину можно рассматриваться как продолжение тела паука, поскольку он живет внутри нее и использует ее как датчик», — говорит Маркус Бюлер, один из авторов исследования.

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Из-за различий в длине и натяжении каждая нить паутины имеет разную частоту. Благодаря этому ее даже можно использовать для отправки сигналов или общения с другими пауками, говорят исследователи.

Ученые определили частоту вибрации каждой нити в паутине тропического паука Cyrtophora citricola, а затем преобразовали частоты так, чтобы их могли услышать люди. Звуки воссоздали с помощью синтезатора со звуком арфы. По словам ученых, они звучат не в случайном порядке, а даже приобретают определенную структуру.

«Мы считаем, что получили точное отражение того, что “видит” паук», — сказал Бюлер.

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Паук Cyrtophora citricola

Анна Лысенко

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