Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Пенсии повысят: кто получит прибавку и право на досрочные выплаты В Госдуме и Совете Федерации обсуждают новое повышение пенсий
Фоторепортажи
13Скончался муж королевы Великобритании принц Филипп
2020 богатейших людей мира — 2021
13:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница Австралии нашла на пляже странное морское существо

Оно показалось слишком большим для морской звезды.

Хейли Воук из Австралии заметила на пляже причудливое восьминогое морское существо, напоминающее морскую звезду размером со взрослого осьминога.

Животное вынесло волнами на песок острова Мортон недалеко от Брисбена. Женщина сфотографировала его, а затем бросила в океан.

Как оказалось позже, существо на фото — действительно морская звезда Luidia maculata из рода луидии. Этот вид отличают особо крупные размеры. У Luidia maculata длинные и гибкие лучи, которые окаймлены многочисленными иголочками.

Во время загрузки произошла ошибка.
Luidia maculata, сфотографированная в Японии
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Luidia maculata на пляже в Омане

Остров Мортон — пристанище для разнообразных диких животных, в том числе афалин и горбатых дельфинов, дюгоней, морских черепах, более 100 видов рыб и более 180 видов птиц.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
В Кремле допустили отключение России от Visa и MasterCard
Умер солист «Песняров» Леонид Борткевич
Песков: послание Путина готовится не «в бункере», а в Кремле
Египет конфисковал блокировавшее Суэцкий канал судно
Бананы оказались под угрозой исчезновения
СМИ: аптечные сети отказываются от торговли феназепамом
Hi-Tech
Ученые нашли в Антарктиде космическую пыль. Как она выглядит Обнаружить ее непросто
Авто
Столкновение эпох: «Москвич» въехал в «Ягуар» (фото) Старый советский автомобиль пострадал гораздо сильнее, чем современный британский
Кино
Внук Пугачевой получил главную роль в спектакле театра Безрукова В борьбе за роль Никита Пресняков обошел 11 других претендентов
Новости партнеров
Первый признак, что вы переболели Covid-19 бессимптомно
Китайские СМИ предупредили Россию о возможном ударе США
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Как живет сейчас покинувший Россию Дьяченко
Дети
Сафонов заснял Савельеву на прогулке с 2-летним сыном Пара редко показывает ребенка
Леди
Все мужчины 48-летней Елены Кориковой (фото) Актриса Елена Корикова 12 апреля отмечает 49-летие, а мы рассказываем о ее главных романах
Новости партнеров
Булавка может спасти жизнь пациента в случае инсульта
Последний анекдот Никулина. Он рассказал его врачам за пару минут до смерти
Друзья спасли волка от смерти. Как животное их отблагодарило
Хочешь, чтобы твой город процветал - твое участие в опросе очень поможет
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь