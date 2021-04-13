Жительница Австралии нашла на пляже странное морское существо

Хейли Воук из Австралии заметила на пляже причудливое восьминогое морское существо, напоминающее морскую звезду размером со взрослого осьминога.
Животное вынесло волнами на песок острова Мортон недалеко от Брисбена. Женщина сфотографировала его, а затем бросила в океан.
Как оказалось позже, существо на фото — действительно морская звезда Luidia maculata из рода луидии. Этот вид отличают особо крупные размеры. У Luidia maculata длинные и гибкие лучи, которые окаймлены многочисленными иголочками.
Остров Мортон — пристанище для разнообразных диких животных, в том числе афалин и горбатых дельфинов, дюгоней, морских черепах, более 100 видов рыб и более 180 видов птиц.