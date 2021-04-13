19:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Испанские школьники теперь учатся на пляже (видео)
Парты и доски стоят прямо на песке.
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Одна из школ в автономном сообществе Мурсия в Испании перевела младших школьников на пляжное обучение. Вместо того, чтобы сидеть в душных классах или дома на дистанционном обучении, преподаватели организовали для учеников уроки на пляже
Преподаватели начинают готовиться к занятиям в восемь утра — они расставляют на песке парты, стулья и портативные доски, соблюдая положенную социальную дистанцию. Уроки длятся по 20 минут, а в перерывах малыши могут побегать по пляжу. При этом форма одежды и обувь может быть любая.
При этом, и школьникам, и учителям на пляже все равно нужно обязательно носить маски. Пока в занятиях на свежем воздухе участвуют дети от 6 до 12 лет, пишет Reuters.
Екатерина Гура