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19:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

Испанские школьники теперь учатся на пляже (видео)

Парты и доски стоят прямо на песке.

Источник: Reuters

Одна из школ в автономном сообществе Мурсия в Испании перевела младших школьников на пляжное обучение. Вместо того, чтобы сидеть в душных классах или дома на дистанционном обучении, преподаватели организовали для учеников уроки на пляже Лос-Ньетос.

Преподаватели начинают готовиться к занятиям в восемь утра — они расставляют на песке парты, стулья и портативные доски, соблюдая положенную социальную дистанцию. Уроки длятся по 20 минут, а в перерывах малыши могут побегать по пляжу. При этом форма одежды и обувь может быть любая.

Отмечается, что школа, переехавшая на пляж, участвует в программе Fresh Air, которая должна помочь детям оправиться после года пандемии взаперти.

При этом, и школьникам, и учителям на пляже все равно нужно обязательно носить маски. Пока в занятиях на свежем воздухе участвуют дети от 6 до 12 лет, пишет Reuters.

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