12:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Семья из США обнаружила под домом туннель XIX века
Его точное назначение неизвестно.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Семейная пара из американского штата Иллинойс неожиданно обнаружила, что у них под домом скрывается почти 200-летний туннель.
Гэри и Бет Мэченсы купили дом в городе Олтон, переехали в него в декабре и начали ремонт, сообщает
«Он позвонил мне на работу и сказал: “Тебе лучше домой. Ты не поверишь тому, что я только что нашел”», — сказала Бет Мэйченс в интервью Alton Telegraph.
Высота подземного хода оказалась около 2,74 метра, а длина — не менее 18 метров.
По оценкам местных историков, туннель был построен в 1840 году, за 50 лет до постройки дома, но им неизвестно первоначальное предназначение подземного сооружения. В городе существует несколько туннелей XIX века. Одни использовались как погреба, другие как ледовни, отметили эксперты.
Анна Лысенко