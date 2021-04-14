Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России обнаружили новую схему обналичивания денег Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС
Фоторепортажи
53Победители премии Black and White Minimalist Photography
1830 лет «Русским витязям»
12:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семья из США обнаружила под домом туннель XIX века

Его точное назначение неизвестно.

Семейная пара из американского штата Иллинойс неожиданно обнаружила, что у них под домом скрывается почти 200-летний туннель.

Гэри и Бет Мэченсы купили дом в городе Олтон, переехали в него в декабре и начали ремонт, сообщает KTVI-TV. Когда дело дошло до отмостки, Гэри заметил, что в одном месте она сильно просела. Мужчина начал ремонтировать участок, разобрал фрагмент каменной кладки и заметил вход в туннель.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Он позвонил мне на работу и сказал: “Тебе лучше домой. Ты не поверишь тому, что я только что нашел”», — сказала Бет Мэйченс в интервью Alton Telegraph.

Высота подземного хода оказалась около 2,74 метра, а длина — не менее 18 метров.

По оценкам местных историков, туннель был построен в 1840 году, за 50 лет до постройки дома, но им неизвестно первоначальное предназначение подземного сооружения. В городе существует несколько туннелей XIX века. Одни использовались как погреба, другие как ледовни, отметили эксперты.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Путевку в Турцию можно будет обменять на отдых в России
Двукратный рост заболеваемости COVID-19 зафиксировали в Крыму
В Гидрометцентре рассказали о погоде предстоящим летом
Эпидемиолог объяснила разницу между антителами к COVID-19
Аналитики сообщили об угрозе банкротства 178 тысяч россиян
В Турции отреагировали на решение Москвы ограничить авиаперелеты
Сумму компенсации за ЧП в Суэцком канале сочли необоснованной
Hi-Tech
Samsung анонсировала презентацию 28 апреля. Обещают «мощные» новинки Новые «раскладушки» или ноутбуки
Горячие темы на Авто
Вброс... ну вы поняли. 327
Краудфандинг... Что за зверь такой? 256
Теологию зарегистрировали как отрасль научных знаний 170
токсичные люди 163
Товары для дома
Ресторан на дому: выбираем посуду и аксессуары
Абсолютно незаменимые товары для дома продают со скидками
Приближается лето: где закупиться к отпуску и сэкономить
Как создать дома атмосферу теплых стран
Популярные темы на «Детях»
Просто тема (не могу придумать название) 169
Работа 165
Ежик, немец или месяц? 162
Всем хочется поболтать? 153
Леди
Как 79-летняя Вера Алентова худеет на творожной диете Актриса с юности приучила себя следить за весом
Дом
В мечтах об отпуске: как создать дома атмосферу теплых стран
Дизайнеры рассказали, надо ли объединять ли ванную с туалетом
Как правильно повесить картины дома: 5 простых советов
Как выглядит квартира за 65 млн рублей в доме у Кремля (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь