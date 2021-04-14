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12:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, почему некоторые люди все время голодны

Оказалось также, что чувство голода можно регулировать.

Источник: Reuters

Исследователи из Великобритании выяснили, почему некоторые люди испытывают острое чувство голода спустя всего несколько часов после приема пищи.

Ученые наблюдали за 1070 участниками исследования: брали у них анализы крови натощак, после завтрака и еще раз в течение дня. Все участники получали на завтрак одинаковое количество калорий, но пища различалась по содержанию белков, жиров и углеводов.

Они также непрерывно носили системы мониторинга уровня сахара в крови и вели записи в приложении на телефоне, что ели в течение дня, когда и как быстро проголодались снова.

Как показало исследование, ключевым фактором для постоянного чувства голода оказались скачки уровня глюкозы в крови.
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У одних участников после завтрака они предсказуемо повышались. Такие люди не испытывали голода вплоть до следующего приема пищи. У других, наоборот, спустя несколько часов после повышения сахар резко падал, а затем снова повышался.

Эти скачки вызывали непрекращающееся чувство голода. В итоге перерывы между приемами пищи у таких людей оказывались короче примерно на полчаса. К тому же, они съедали в среднем на 312 килокалорий больше, чем люди без «скачков». Мужчины также оказались более склонны к таким колебаниям, чем женщины.

Ученые предполагают, что такие «американские горки» в крови непосредственно связаны с образом жизни, диетой и метаболизмом. Они считают, что изменение рациона поможет регулировать чувство голода.

Исследование ученых опубликовано в журнале Nature Metabolism.

Анна Лысенко

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