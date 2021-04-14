В Японии внезапно заработали часы, остановившиеся после цунами 2011 года

Часы в японском храме, которым не менее 100 лет, внезапно заработали после 10 лет «молчания».
Они остановились 11 марта 2011 года, когда на северо-восточном побережье Японии произошло землетрясение и цунами, в результате которых погибло более 18 тысяч человек, сообщает The Guardian.
Храм Фумондзи рядом с пострадавшим побережьем в префектуре Мияги разрушился, остались только несколько колонн, часть крыши, одна стена и висевшие на ней часы.
Священник из соседнего буддистского храма по имени Буншун Сакано спас артефакт, почистил и починил его, но часы так и не начали снова тикать. И только недавно, во время нового землетрясения в регионе, часы внезапно заработали.
Когда Сакано утром вошел в храм, он увидел, что стрелки снова двигаются. Мужчина предположил, что сильный толчок помог «вытряхнуть» из механизма не замеченную ранее пыль, которая его и блокировала.
Сакано расценил этот случай как знак. Он подумывал о том, чтобы приостановить волонтерскую помощь местным жителям во время пандемии COVID-19. Но когда часы снова заработали, он решил продолжать помогать людям, которые до сих пор ощущают последствия разрушительной стихии.