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18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Японии внезапно заработали часы, остановившиеся после цунами 2011 года

Понадобилось еще одно землетрясение.

Часы в японском храме, которым не менее 100 лет, внезапно заработали после 10 лет «молчания».

Они остановились 11 марта 2011 года, когда на северо-восточном побережье Японии произошло землетрясение и цунами, в результате которых погибло более 18 тысяч человек, сообщает The Guardian.

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Храм Фумондзи рядом с пострадавшим побережьем в префектуре Мияги разрушился, остались только несколько колонн, часть крыши, одна стена и висевшие на ней часы.

Священник из соседнего буддистского храма по имени Буншун Сакано спас артефакт, почистил и починил его, но часы так и не начали снова тикать. И только недавно, во время нового землетрясения в регионе, часы внезапно заработали.

Когда Сакано утром вошел в храм, он увидел, что стрелки снова двигаются. Мужчина предположил, что сильный толчок помог «вытряхнуть» из механизма не замеченную ранее пыль, которая его и блокировала.

Сакано расценил этот случай как знак. Он подумывал о том, чтобы приостановить волонтерскую помощь местным жителям во время пандемии COVID-19. Но когда часы снова заработали, он решил продолжать помогать людям, которые до сих пор ощущают последствия разрушительной стихии.

Анна Лысенко

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