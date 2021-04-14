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18:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Пакистане журналисты обиделись на министра и ушли с пресс-конференции

До этого чиновник позволил себе грубые комментарии и перерыв на два часа.

Пакистанские журналисты в середине апреля бойкотировали пресс-конференцию министра водных ресурсов Фейсала Вауду. Гнев репортеров вызвали его резкие слова в адрес одного из журналистов и перерыв почти на два часа.

Сообщается, что Вауду сильно разозлил вопрос корреспондента издания English Daily о росте коррупции. Министр заявил, что отвечает на этот вопрос лишь из уважения к возрасту собеседника. После этого чиновник прервал пресс-конференцию и удалился со своими помощниками почти на два часа.

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Журналисты его дождались, но как только Вауду появился снова, высказали ему свое негодование, забрали микрофоны и ушли, пишет ABP Live.

Екатерина Гура

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