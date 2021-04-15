Британский пенсионер выиграл в лотерею благодаря забытым дома очкам

80-летний Денис Фоситт и его 75-летняя супруга Энн из британского графства Дербишир уже много лет каждую неделю покупают лотерейный билет Национальной лотереи EuroMillions. В качестве игровых чисел они всегда выбирали дни рождения членов семьи, но в этот раз все пошло не по плану, что и сделало их богачами.
Когда Денис пришел за очередным билетом, он обнаружил, что забыл дома очки для чтения и не может вспомнить традиционные числа. А потому пенсионер решил положиться на судьбу, и купил один билет со случайными номерами (Lucky Dip).
Уже на следующее утро Фоситты узнали, что выиграли 116 тысяч фунтов (около 12 с половиной миллионов рублей). Правда, получить заветный чек они смогли лишь спустя месяц, после того, как в стране смягчили коронавирусные ограничения.
Теперь супруги намерены потратить часть средств на ремонт дома, благоустройство сада и новую бытовую технику. Но большую часть денег они планируют раздать своим детям и внукам, пишет Mirror.