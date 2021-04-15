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17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Серия «Потерянный рай» фотографа Валерия Мельникова стала победителем World Press Photo

Фотопроект рассказывает о военном конфликте в Нагорном Карабахе

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Жюри ведущей фотопремии мира World Press Photo объявило итоги 2021 года. Лучшей в категории «Главные новости/Серии» был признан фотопроект специального фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова.

Серия под названием «Потерянный рай» была снята в сентябре — ноябре 2020 года во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе и показывает «горячие точки» и людей, в чьи жизни ворвалась война.

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Отметим, что Валерий Мельников становится лауреатом World Press Photo уже в третий раз. Предыдущие его фотопроекты, которые были отмечены золотыми наградами, были сняты им во время военного конфликта на востоке Украины.

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