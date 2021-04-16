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12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Куриное «яйцо-матрешка» удивило пользователей Сети

Хозяйка птицы опубликовала видео с необычным яйцом

Пользовательница TikTok в середине апреля опубликовала на платформе загадочное видео. Женщина рассказала, что ее курица снесла гигантское яйцо, которое отличалось от других не только размером, но и содержанием.

В ролике хозяйка птицы разбивает огромное яйцо, в котором находится желток с белком и еще одно полноценное яйцо поменьше.

@liudmila_svet67

Всем привет. Подскажите, пожалуйста, у кого-то такое было? Это куриное яйцо.

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Сама женщина такого явления объяснить не смогла и обратилась за помощью к подписчикам. В комментариях одни шутили, а другие отказывались верить в реальность истории.

Но нашлись и знатоки, которые объяснили, что яйцо в яйце — это редкое явление, которое называется «сокращение контр-перистальтики». Это аномалия развития плода, когда не до конца сформировавшееся яйцо возвращается в куриное ложе, и организм птицы начинает развивать новое яйцо, создавая его вокруг старого.

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