Куриное «яйцо-матрешка» удивило пользователей Сети

Пользовательница TikTok в середине апреля опубликовала на платформе загадочное видео. Женщина рассказала, что ее курица снесла гигантское яйцо, которое отличалось от других не только размером, но и содержанием.
В ролике хозяйка птицы разбивает огромное яйцо, в котором находится желток с белком и еще одно полноценное яйцо поменьше.
Сама женщина такого явления объяснить не смогла и обратилась за помощью к подписчикам. В комментариях одни шутили, а другие отказывались верить в реальность истории.
Но нашлись и знатоки, которые объяснили, что яйцо в яйце — это редкое явление, которое называется «сокращение контр-перистальтики». Это аномалия развития плода, когда не до конца сформировавшееся яйцо возвращается в куриное ложе, и организм птицы начинает развивать новое яйцо, создавая его вокруг старого.